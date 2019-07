“Non mi importa nulla della Polizia”, arrestato pregiudicato rumeno

Giovedì scorso un cittadino italiano, che si trovava in piazza Carlo Felice e si apprestava a parcheggiare, è stato avvicinato da un cittadino rumeno di 49 anni che gli chiedeva con insistenza una somma di denaro a piacere in cambio di un servizio di vigilanza alla sua autovettura. Al rifiuto dell’automobilista, che peraltro si trova in una zona a pagamento strisce blu, il cittadino rumeno iniziava ad urlare, minacciandolo che gli avrebbe rigato l’auto se non si fosse piegato alle sue richieste.

A nulla valevano le rimostranze della vittima, che lo avvisava che se avesse continuato con le minacce si sarebbe rivolto alle forze dell’ordine.