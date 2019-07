Francia: la crescita ”rallenta”, Pil II trimestre +0,2%

Crescita economica in rallentamento in Francia. Nel secondo trimestre il Pil ha segnato un incremento dello 0,2 per cento rispetto ai tre mesi precedenti, secondo una stima diffusa dall’Insee, l’istituto di statistica transalpino.

Il dato risulta leggermente più debole di quanto attendessero in media gli analisti e segue un più 0,3 per cento del primo trimestre.