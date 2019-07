Ripulita scritta “Dux” incisa sulla roccia, ira del Pd

Ripulita con la candeggina, grazie a un alpinista, torna a spiccare su una parete rocciosa di Villa Santa Maria (Chieti) la scritta Dux, ovviamente di epoca mussoliniana. Per il sindaco si tratta di un gesto dal valore storico e utile, perchè no, a richiamare i turisti. Ma va all’attacco il deputato del Pd Camillo D’Alessandro. «Il sindaco di Villa Santa Maria – scrive il parlamentare – non solo ha ritenuto di far tornare alla luce la scritta Dux incisa su una roccia, ostinandosi a non cancellarla. Ma addirittura ha trovato giustificazioni veramente poco credibili e persino peggiori della sua scelta, asserendo che quella scritta Dux funge da attrazione turistica e che si tratta della storia passata del nostro Paese». La notizia è riportata dal Messaggero

«Vorrei ricordare al sindaco che proprio accanto a quella roccia, c’è il sacrario della Brigata Maiella, dove sono scolpiti i nomi di coloro che donarono la vita per liberarci dall’occupazione nazista. Invito il sindaco di Villa Santa Maria non a cancellare quella scritta, ma a trasformarla da Dux in Pax, basta semplicemente cambiare due lettere. Potrebbe così inaugurare nell’ambito della promozione sportiva delle scalate sulla roccia, “le scalate della pace”».