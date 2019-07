Bologna: lite tra gambiani, 22enne ferito le forbici

Bologna – Lite tra pregidicati in Piazza Verdi: un giovane ferito con le forbici. La polizia intervenuta ieri in Piazza Verdi lite in piazza Verdi, dove hanno denunciato due stranieri, entrambi pregiudicati per reati di droga. Il 113 è stato chiamato per segnalare una lite tra due cittadini gambiani, di 22 e 20 anni, irregolari sul territorio italiano.

Da quanto si apprende, il più giovane ha estratto una forbice ferendo leggermente il 22enne. Sul posto è arrivata un ambulanza del 118 che lo ha trasportato all’ospedale Maggiore in Codice 1. E’ stato denunciato per lesioni, porto abusivo di armi e resistenza a pubblico ufficiale.

www.bolognatoday.it