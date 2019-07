Carabiniere pestato a Piacenza, pena ridotta all’anarchico Canti

Condividi

23 luglio 2019 – Aveva pestato, assieme ad altri manifestanti, il brigadiere capo dei carabinieri Luca Belvedere, che, dopo essere caduto, era rimasto isolato dagli altri colleghi del Battaglione di Bologna. La corte di Appello di Bologna ha ridotto le pene che il tribunale di Piacenza aveva inflitto, in primo grado, al modenese Lorenzo Canti e al torinese Giorgio Battagliola, i due manifestanti arrestati nel febbraio del 2018 dopo gli scontri avvenuti durante un corteo contro Casapound.

Come scrive ilrestodelcarlino.it, Canti è stato condannato a tre anni di reclusione (in primo grado tre anni e sei mesi) mentre per il torinese la nuova pena è di tre anni e sei mesi (quattro anni e due mesi in primo grado).