No Tav, anarchici e centri sociali: in allerta 007 e antiterrorismo

“Grande preoccupazione” negli apparati di intelligence e sicurezza in vista dell’annunciata manifestazione No Tav di sabato al cantiere di Chiomonte. Secondo quanto apprende l’Adnkronos da fonti qualificate il via libera di ieri del governo alla realizzazione dell’opera ha acceso ulteriormente gli animi di una protesta che dura da anni e che ha avuto anche di recente una recrudescenza, come dimostra l’assalto con razzi e petardi di alcuni giorni fa in Val di Susa. A questo si deve aqgiungere la rabbia per la condanna dell’altroieri degli anarchici preceduta dall’azione eversiva sulle cabine elettriche dell’alta velocità in Toscana.

L’Antiterrorismo sta vagliando le segnalazioni in arrivo da tutta Italia sulla ‘chiamata alle armi’ degli ambienti antagonisti decisi a trasformare i cantieri della Val di Susa in uno scenario di guerriglia. Anche i reparti mobili di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza sono stati allertati sui potenziali pericoli relativi ad azioni di gruppi organizzati in stile ‘black bloc’, ovvero di attacchi ‘mordi e fuggi’ con lanci di pietre, petardi, fumogeni e razzi.