Emilia R., Zingaretti: caso Bibbiano non influenzerà le Regionali

Il segretario PD Zingaretti a Bologna: ‘A fianco di Bonaccini per le regionali’ – -Inizando dallo scottante caso Bibbiano e l’inchiesta “Angeli e demoni” sull’affido dei minori: “Credo- che non inciderà sulle elezioni regionali risponde Zingaretti ai giornalisti- che alla luce di un Paese che si è fermato, della produzione che crolla e dei fatturati che calano, gli emiliano-romagnoli premieranno chi in questi anni, con Stefano e la sua squadra, si è battuto per l’Emilia-romagna e per tenere qui alta la bandiera dello sviluppo e di una delle regioni più avanzate del nostro Paese“.

E continua “c’è un sindaco accusato di abuso d’ufficio per aver messo a disposizione una sala e i veri sciacalli sono coloro, a cominciare da Luigi Di Maio che abbiano querelato, che usano una tragedia come quella accaduta a questi bambini per raccattare senza vergogna dei voti”. Il segretario ha dunque dichiarato di passare alle carte bollate, dopo le dichiarazioni del leader 5 Stelle che ha definito i dem “il partito di Bibbiano” e pronunciato frasi come “mi fa schifo il silenzio del PD”. (Scandalo minori, Gip: sindaco di Bibbiano “pienamente consapevole” del business – ndr)