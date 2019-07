Accoltellato da connazionale minorenne, morto 18enne albanese

Condividi

Un giovane di origine albanese di 18 anni appena compiuti è deceduto intorno alle 18 nell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dopo essere stato accoltellato da un conterraneo diciassettenne ad un fianco in un giardino pubblico del quartiere San Domenico. L’accoltellatore è stato arrestato per omicidio. Lo riferisce all’Adnkronos la questura di Udine.

Rientrato dopo l’aggressione presso la comunità dedicata ai minori non accompagnati di cui era ospite, l’accoltellatore era stato trasportato in ospedale per lievi ferite procurategli dalla vittima nel vano tentativo di difendersi con una bottiglia ed era stato immediatamente identificato come il responsabile dell’accoltellamento. Una volta medicato, è stato trasportato in Questura dove attende di essere trasferito in idonea struttura, in provincia di Trieste.