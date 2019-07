Commissione UE, von der Leyen: non ho promesso posti all’Italia

BERLINO, 22 LUG – Ursula von der Leyen nega di aver promesso alcunché in termini di posti in Commissione o finanziari nei prossimi bilanci pluriennali dell’Unione ai governi di Polonia, Ungheria o Italia per assicurarsene i voti al Parlamento europeo così da essere eletta presidente della Commissione Ue.

Si legge in un colloquio con lo Spiegel online. “Sono stati formulati auspici, ma non può esser fatta nessuna promessa fino a quando tutto lo schema non sarà completato”, ha aggiunto. ansa