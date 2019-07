Giorgetti pronto a lasciare il governo. Elezioni subito

La base leghista ripete elezioni subito e sta perdendo la pazienza. Matteo Salvini deve staccare la spina, altrimenti rischia di perdere pezzi della Lega. Ad iniziare da Giorgetti. Il potete numero due aveva già preannunciato l’intenzione di lasciare l’incarico di sottosegretario alla Presidenza. Pensava di tenere per sé solo la delega allo Sport.

Il vice di Salvini ha atteso di formalizzare la sua scelta perché la crisi di Governo sembrava davvero concretizzarsi. L’alleanza con i grillini per lui e per il partito è una condizione insostenibile. La sua visita al Colle era stata considerata una missione per capire se Mattarella avrebbe sciolto le Camere nel caso fosse caduto il governo.