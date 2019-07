Fine business migranti, Croce rossa Roma licenzia 65 dipendenti

Condividi

Croce Rossa di Roma: 65 licenziamenti – – Esplode la crisi della Croce Rossa di Roma. Dopo l’allarme lanciato all’inizio del maggio scorso si è conclusa la procedura di licenziamento per 65 dipendenti. “Una via obbligata” – ha sempre sostenuto l’associazione alle prese con i mancati pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e la perdita degli introiti dopo la chiusura dei centri di accoglienza per migranti. Difficoltà economiche e surplus di personale con Croce Rossa di Roma a mandare a casa 65 dei suoi operatori.

Croce Rossa: stipendi in ritardo e licenziamenti – – Fallito l’accordo con i sindacati. “Abbiamo avviato come previsto dalle norme di legge in materia un confronto con i Sindacati che è andato ben oltre i termini previsti, al fine di tentare ogni possibile soluzione a tutela dei lavoratori e dell’Associazione. Tuttavia, la trattativa non ha portato ad alcun accordo, nonostante la proposta dell’Associazione conciliativa di estendere il periodo di ripescaggio a 24 mesi contro i 6 previsti dalla normativa, una parziale riduzione degli esuberi e la formazione professionalizzante gratuita a tutto il personale in esubero. Pertanto, la conclusione della procedura – ha scritto Croce Rossa di Roma – è una via obbligata per l’associazione e, di conseguenza, oltre ai ritardi nel pagamento degli stipendi si aggiunge anche la formale conclusione del rapporto lavorativo”.