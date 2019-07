Qatar: missile trovato dalla Digos fu venduto a un paese “amico”, ma non possiamo dire quale

Il governo del Qatar ha dichiarato che il missile trovato dalla Digos di Torino durante un’operazione contro un gruppo neonazista faceva parte di una commessa di armamenti venduta da Doha a un paese “amico” nel 1994.

In una nota, il portavoce del ministero degli Esteri, Lolwah al Khater ha dichiarato: “Le autorità del Qatar hanno immediatamente avviato un’indagine al fianco delle autorità italiane e di un’altra nazione amica a cui il missile Matra era stato venduto 25 anni fa”. Il portavoce ha dichiarato che il missile aria-aria è un Matra di produzione francese che è stato venduto nel 1994 in una partita di 40 missili Matra super 530 per una nazione amica “che non vuole essere identificata in questa fase dell’indagine”.