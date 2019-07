M5s, come hanno potuto votare la Von Der Leyen?

Condividi

di Antonio Angelini – – Come possono i 5 stelle aver votato la Von Der Leyen? Siamo alle solite. Incoerenza pura. La stessa che portò dalla alleanza con Farage al tentativo di entrare in ALDE. Da un lato Forza Italia che fa parte del PPE e vota contro i candidati italiani della LEGA e a favore di candidati tedeschi o filo tedeschi, dall’ altra i 5 stelle che votano come Presidente della Commissione Tedesca pardon Europea .

Una candidata ultraeuropeista e immigrazionista (le vite si salvano … ma in Italia) . Come si può avere due partiti , uno alleato alle elezioni di Salvini-Meloni e l’ altro alleato di governo di Salvini , così incoerenti?







La neo Presidente è stata eletta per 9 voti, i 5 stelle che hanno votato per LEI contano 15 parlamentari. Ma avete idea di che salvataggio hanno fatto? E tutto per il posto di Castaldo? o per che altro? Immaginate le risse nella risicatissima maggioranza se non fosse passata per pochi voti, Una occasione incredibile persa per un “tradimento” pentastellato. Nei 5 stelle non esistono direttive o gerarchie di partito evidentemente oppure le linee guida cambiano ogni giorno?

Se fossi Matteo Salvini davvero avrei problemi a fidarmi di uno o dell’ altro. Alle prossime elezioni come presentarsi? Da solo, con la Meloni oppure con uno dei due inaffidabili?

Ecco perchè tentenna sul mandare all’ aria il governo con la Trenta e Toninelli? Veramente c’ è anche un altra ragione: Mattarella poi concederebbe le elezioni oppure tenterebbe un ribaltone stile Scalfaro con Dini? o un Governo pasticcio PD , 5 stelle e altri?

Caro Salvini non ti invidio proprio.

P.S. Ursula Von Der Leyen , come ricordato da Gianandrea Gaiani , da ministro della difesa tedesco scrisse nel libro bianco 2016 : “la Germania , superando vecchi preconcetti ( 2 guerra mondiale e nazismo sarebbero vecchi preconcetti) , nutre l’ ambizione di assumeere le redini anche militari e non solo economiche dell’ Europa.”

Cari 5 stelle avete messo questa signora sul tetto della UE. Non finirà bene.