Pakistan: bambino cristiano ucciso di botte da datore di lavoro musulmano

Condividi

Faisalabad (AsiaNews) – Un bambino cristiano di 11 anni è stato ucciso a bastonate dal suo datore di lavoro musulmano, che al momento è in fuga. L’omicidio è avvenuto ieri a Faisalabad, in Pakistan. Il piccolo si chiamava Badal Masih e lavorava come raccoglitore di rifiuti nella discarica di proprietà di Ifran alias Kalu. Shareefan Bibi, madre del bambino, dichiara: “Sono povera ma ho fede in Dio. Lotterò per avere giustizia fino al mio ultimo respiro”.

Balal è il figlio di Shahzad Masih e abitava nel quartiere di Rasheed Abad. Il padre è un tossicodipendente e non lavora. Gli unici guadagni sono quelli della madre, che è impiegata come domestica. Date le umili condizioni della famiglia, il bambino era al suo primo anno di scuola, dal momento che in precedenza i genitori non avevano potuto iscriverlo a nessun corso di studi.