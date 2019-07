Gentiloni: ‘Salvini offende l’Italia, il suo riferimento è Putin’

Condividi

“Con il suo comportamento Salvini offende l’Italia”: ad affermarlo è l’ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, che, intervistato dalla Stampa sul caso Savoini, ricorda l’intervento del Pd per assicurarsi che la discussione approdi in Parlamento.

A giudizio di Gentiloni “in Europa siamo già circondati da un cordone sanitario”, anche perché “è abbastanza evidente – ha sottolineato, sempre parlando del leader della Lega – il riferimento culturale al modello Putin. Un modello di democrazia autoritaria che Putin stesso ha descritto in modo molto efficace in una recente intervista al Finacial Times”.







“Non vorrei – ha aggiunto l’esponente del Pd – che Salvini abbia l’illusione, alla maniera di Erdogan, che l’immagine di uomo forte sia sufficiente a conquistare la simpatia di Trump”. Quanto alle possibili conseguenze del caso sulle sorti del Governo, Gentiloni ha esternato “l’impressione” che “il M5S sia disposto a tutto pur di far rimanere in piedi il Governo”. Dialogo col Pd? “Sarei ben felice – ha replicato – di un loro ravvedimento operoso, ma non vedo al momento alcun segno”. (askanews)