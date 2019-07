Veleni nella grande moschea di Roma: Chaouki si dimette

Condividi

Colpo di scena nella Grande Moschea di Roma. Il presidente Khalid Chaouki lascia l’incarico qualche ora prima dell’assemblea dei soci prevista per oggi pomeriggio. Come già anticipato proprio da Ofcs.report, Chaouki era finito nell’occhio del ciclone a causa di un suo viaggio in Libia.

La tensione all’interno del luogo di culto islamico più grande d’Europa, a un certo punto, é salita. I fedeli egiziani, da subito, hanno chiesto la sua rimozione ma la decisione è stata affidata all’Assemblea che si riunirà oggi. Chaouki, però, non ha atteso l’esito della riunione e, già ieri sera, avrebbe presentato le sue dimissioni.