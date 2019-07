Europa: casi di sifilide aumentati del 70%

By Reuters LONDRA – Nell’ultimo decennio i casi di sifilide sono aumentati vertiginosamente in Europa e sono diventati, per la prima volta dall’inizio degli anni 2000, più comuni in alcuni paesi rispetto ai nuovi casi di HIV. Un rapporto del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ha mostrato che i casi segnalati di malattie sessualmente trasmissibili sono aumentati del 70% dal 2010, causato per lo piu’ da più sesso non protetto e comportamenti sessuali rischiosi tra gli uomini gay.

Andrew Amato-Gauci, esperto dell’ECDC sulle infezioni a trasmissione sessuale, ha dichiarato: “L’aumento di infezioni da sifilide che vediamo in tutta Europa … è il risultato di diversi fattori, come le persone che fanno sesso senza preservativo e con più partner sessuali, combinato con una paura ridotta di contrarre l’HIV”.

Il rapporto europeo arriva dopo che l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il mese scorso, ha comunicato che circa un milione di persone ogni giorno nel mondo contraggono un’infezione trasmessa sessualmente.