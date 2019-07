”Comunisti italiani prendevano rubli sporchi del sangue di Budapest e Praga”

di Stefania Craxi – SOLDI RUSSI? SI, MA COMINCIAMO DA QUELLI URSS AL PCI ☭

Leggo con un certo sorriso agenzie e giornali che riportano lo sdegno e la preoccupazione di certi ‘sinistri’ per le presunte contribuzioni provenienti da Mosca. È vero, la politica, anche nell’era della globalizzazione va preservata da ogni possibile condizionamento e i soldi, oggi come ieri, sono armi di lotta: possono vincolare e possono regalarti autonomia per battaglie di libertà.

Ma coloro che in queste ore si agitano non sono forse gli stessi e i figli, più o meno diretti, di un certo Pci che per anni, in uno scontro di libertà, valori e civiltà quale quello della Guerra Fredda, ha preso soldi e ordini da una potenza militare nemica dell’Occidente come l’Urss? Ricordo male o nell’Italia che attendeva la ‘rivoluzione comunista’ piovevano rubli sporchi del sangue di quanti, da Budapest o da Praga, si battevano per la democrazia e libertà?