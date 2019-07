Afghanistan: kamikaze 13enne si fa esplodere, 6 morti e 40 feriti

12 LUG – Almeno sei persone sono state uccise e 40 ferite in un attentato suicida in una festa di matrimonio compiuto oggi in Afghanistan da un “bambino”. Lo hanno detto al sito della Bbc in persiano fonti della provincia orientale di Nangarhar, dove è avvenuto l’attacco. Secondo fonti di polizia, l’attentatore aveva 13 anni.

”Tra i morti c’è Malik Toor, il comandante di una milizia filogovernativa che aveva organizzato il matrimonio”, ha detto il funzionario di polizia Fayz Mohammad Babarkhil. “Resta inteso che Toor sia stato probabilmente il bersaglio.”