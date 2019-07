Il figlio ha un malore fatale, madre disabile muore di stenti

Dramma della solitudine a Ferrara dove madre e figlio sono stati trovati morti nella stessa casa dove vivevano da anni. Lei aveva 87 anni, lui 68 e si prendeva cura della donna in precarie condizioni di salute. I decessi risalirebbero a cinque-sei giorni fa. L’ipotesi è che il figlio abbia avuto un malore fatale: la madre rimasta sola sarebbe morta di stenti non potendo badare a se stessa.

Il ritrovamento – I cadaveri sono stati rinvenuti nel tardo pomeriggio di mercoledì da vigili del fuoco, 118 e carabinieri, allertati dai vicini per il cattivo odore proveniente dall’appartamento. Una vera e propria tragedia della solitudine, avvenuta in un appartamento al terzo piano in via Barlaam.