Fubini pagato come giornalista per 14 anni senza essere iscritto all’Ordine

“Sarà l’autorità giudiziaria a dover stabilire se c’è stata o meno una violazione dell’ obbligo di iscrizione all’ Ordine e, quindi, l’esercizio abusivo della professione”. Il presidente dell’ Ordine dei giornalisti, Carlo Verna, non ha esitazioni. Eppure il caso è spinoso: l’inviato speciale e vicedirettore ad personam del Corriere della Sera, Federico Fubini, ha lavorato con un contratto giornalistico per quasi 14 anni senza risultare iscritto all’Ordine: era stato cancellato a novembre del 2005, per morosità.

L’ autorevole firma – il quotidiano milanese lo ha riportato a casa, strappandolo a Repubblica, pochi anni fa – ha all’ attivo pubblicazioni di altissimo livello, e la nomina all’ interno del panel di 39 esperti internazionali che Bruxelles aveva radunato a gennaio 2018 per combattere le fake news diffuse online, in vista delle elezioni europee.