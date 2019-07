Multe fino a un milione di euro. Ong: ‘non ci fermiamo’

Sono 547 gli emendamenti complessivi presentati al decreto sicurezza bis nelle Commissioni Affari costituzionali e difesa. Per quanto riguarda la maggioranza 44 sono stati depositati da M5s e 21 dalla Lega. Il gruppo che ha presentato più proposte di modifica è Fi, con 161, seguito da Fdi, 128, e dal Pd, 119.

Il comandante della nave di una Ong che compie il “delitto di resistenza o violenza contro nave da guerra” verrà sempre arrestato e le imbarcazioni che non ottemperano al divieto di non transitare nelle acque territoriali, saranno sempre sequestrate e confiscate. Lo prevedono gli emendamenti della Lega al decreto sicurezza bis. Il partito di Salvini chiede anche di aumentare oltre 15 volte le multe previste alle navi che non rispettano i divieti introdotti dal testo.