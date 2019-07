“Ha detto che siamo trafficanti”, Ong Mediterranea querela Salvini

La nave Alex di Mediterranea, che due giorni fa ha sbarcato a Lampedusa oltre 50 migranti, è stata confiscata dalle fiamme gialle, oltre a una multa, come sanzione amministrativa, il comandante e il capo missione sono accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

L’armatore di Mediterranea, Alessandro Metz, raggiunto telefonicamente da askanews, ha spiegato che questi provvedimenti, che si basano sul decreto sicurezza bis, “sono una forzatura da parte del Viminale nel voler portare a casa un risultato politico, in maniera sanzionatoria, per tentare di impedire la possibilità di rientro in mare. Ma non succederà perché Mediterranea non si ferma e non si fermerà“. Metz assicura di volersi fare ascoltare dai magistrati, portando tutta la documentazione. “Non so cosa rischio e in questo momento non è importante. L’essere presenti in mare, salvare vite umane…se questo è un crimine, allora sono un criminale”.