Business migranti: a Milano 11 arresti per associazione delinquere

Migranti, onlus a Milano nella bufera, 11 arresti per associazione delinquere. L’accusa è di associazione a delinquere e non solo. 11 arresti nelle onlus milanesi che si occupano di migranti. I finanzieri del Comando provinciale di Lodi, su disposizione della Procura di Milano, stanno eseguendo delle perquisizioni e un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 persone accusate di associazione per delinquere, truffa allo Stato e autoriciclaggio.

Nell’inchiesta ‘Fake Onlus’ si sta indagando su una presunta gestione economica illecita da parte di alcune onlus che si occupano di accoglienza dei migranti. I presunti profitti illeciti ammonterebbero a milioni di euro. affaritaliani.it

