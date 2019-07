Bartolo (eurodeputato Pd): i migranti arrivati sono pochi

di Euronews

Pietro Bartolo è un deputato europeo. Medico a Lampedusa, cura i migranti che arrivano dalla costa libica sulle rive della piccola isola siciliana per quasi 30 anni. Al microfono di Valérie Gauriat, parla della sua esperienza e dei valori che sostengono il suo impegno per una politica migratoria più umana in Europa