Fegati estratti da bambini vivi dopo l’aborto: l’orrore che è realtà

Agghiacciante è quanto testimoniato su LifeNews dal giornalista David Daleiden, il quale ha partecipato alla realizzazione dei video sotto copertura del Centro per il progresso medico dei dirigenti di alto livello di Planned Parenthood, che hanno ammesso il coinvolgimento nell’organizzazione del commercio di parti del corpo dei bambini. Bambini utilizzati come pezzi di ricambio, fatti nascere appositamente vivi per prelevare loro gli organi, in particolare il fegato. Non è un film horror ma realtà.

Il Dr. Jörg C. Gerlach, chirurgo sperimentale dell’Università di Pittsburgh, ha sviluppato e pubblicato una tecnica agghiacciante per prelevare da bambini partoriti vivi a seguito di aborto tardivo ad un’età gestazionale di 18-22 settimane, fegati incontaminati. Il “protocollo” di Gerlach per la raccolta del fegato è utilizzato per i trapianti sperimentali di cellule staminali secondo le “Current Good Manufacturing Practice”, o cGMP, linee guida sviluppate dalla U.S. Food and Drug Administration (FDA), un altro ramo della HHS (Dipartimento della Salute e dei servizi umani degli Stati Uniti).