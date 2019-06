Eboli: extracomunitario appicca incendio e fugge

EBOLI. E’ con molta probabilità un pregiudicato extracomunitario, irregolare sul territorio italiano, l’autore dell’incendio doloso che nella giornata di ieri è stato appiccato a Campolongo, sulla litoranea di Eboli. Sono i carabinieri della locale Compagnia, agl’ordini del cap. Luca Geminale, ad indagare dopo aver effettuato tutti i rilievi a seguito dello spegnimento del rogo, durato per ore e che ha visto entrare in azione Vigili del Fuoco del locale distaccamento ma anche la Protezione Civile ebolitana, con l’ausilio sul posto anche del Nucleo di Battipaglia.

La trafficata arteria stradale è rimasta chiusa per alcune ore nel tratto interessato, con gli automobilisti a transitare per l’Aversana per raggiungere Capaccio Paestum o Salerno. A prendere fuoco sterpaglie ma anche alcuni prefabbricati presenti in stato di abbandono, spesso utilizzati come rifugio da alcuni extracomunitari. Uno di loro è ritenuto il responsabile dell’incendio, che non ha fortunatamente interesssato persone, con la fuga da Campolongo e le ricerche che proseguono.

