Zoffili: “Fico e Casellati censurino parlamentari che erano su Sea Watch”

Ho convocato l’ufficio di presidenza del comitato bicamerale di controllo e vigilanza Schengen, Europol e Immigrazione per mercoledì mattina alle 8.15. All’ Ordine del giorno comunicazioni del Presidente sul caso Seawatch e organizzazione di una missione urgente a Lampedusa composta da deputati e senatori di maggioranza e opposizione per incontrare Forze dell’ Ordine e tutti i soggetti che lavorano ogni giorno per la tutela della legge e dei confini. Un atto doveroso, prima di tutto per ringraziare le autorità che hanno fatto rispettare la legge e chiarire senza ambiguità che le Istituzioni democratiche stanno dalla parte di chi fa il proprio dovere a difesa dell’interesse pubblico, nella speranza di cancellare la vergogna di aver visto alcuni rappresentanti delle nostre istituzioni a bordo di una nave che ha infranto senza ritegno leggi e confini.

E se ora, com’ è giusto, vengono applicate le doverose sanzioni penali e amministrative verso l’equipaggio della Seawatch, spero non manchino almeno delle pubbliche censure da parte dei Presidenti di Camera e Senato, Fico e Casellati, nei confronti di quei deputati e senatori del Pd che hanno legittimato questo scempio giuridico.