Rai, Morelli: giglio magico renziano ha ancora radici in Viale Mazzini

“Chiediamo all’amministratore delegato della Rai di dare finalmente il ben servito al giglio magico renziano che ancora ha radici in Viale Mazzini. Sono continue le voci che dicono che la nuova dirigenza abbia un telefono rosso con il passato, quasi fossero sullo stesso piano. Noi non ci crediamo, convinti di dare fiducia a chi ha compreso quanto sia fondamentale dare rappresentanza al Paese reale, così come stanno dimostrando le trasmissioni delle neonate squadre di alcuni programmi, premiate con successo dai telespettatori e i flop di chi è legato a doppio filo al passato. La Lega sarà al fianco di chiunque intenda dare rinnovamento all’azienda valorizzando le risorse interne e integrando voci nuove, certi che anche i colleghi 5 Stelle si rendano conto del tentativo di restaurazione in atto contro il cambiamento. Su questo si baserà il nostro atteggiamento in tutte le sedi di controllo e governance dell’azienda che, se dovesse essere di rottura, andrebbe spiegato al 34% degli italiani che rappresentiamo”.

Lo dichiara in una nota Alessandro Morelli, responsabile editoria della Lega e presidente della Commissione Telecomunicazioni alla Camera. affaritaliani.it