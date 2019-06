Scandalo Val D’Enza: implicata assistente sociale che fece allontanare Anna Giulia Camparini

Condividi

Inchiesta “Angeli e demoni” di Reggio Emilia: implicata l’assistente sociale che fece allontanare Anna Giulia Camparini. L’avvocato Miraglia: ”Chiederemo la revocazione della sentenza di adozione”

REGGIO EMILIA (27 giugno 2019). Tra le diciotto persone raggiunte da misure cautelari emesse all’interno dell’inchiesta “Angeli e Demoni”, vi è anche l’assistente sociale che per prima redasse la relazione che causò l’allontanamento di Anna Giulia Camparini, la bimba strappata ai genitori per false accuse di spaccio di droga e data in adozione a un’altra famiglia. Fa parte anche lei delle persone indagate tra quelle che compongono la rete di servizi sociali della Val D’Enza, accusate di false relazioni per allontanare i bambini e collocarli in affido retribuito da amici e conoscenti.