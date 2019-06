Incendio Cpr di Bari: arrestati 7 extracomunitari

La polizia ha eseguito nei giorni scorsi un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di due tunisini di 35 e 42 anni, Khalil Kawam e Ben Alouane Salem, di tre marocchini di 39, 20 e 29 anni, Brasmin Rashid, Samih Lagnef e Gabari Ahmed, di un pakistano di 24 anni, Muhammad Yaseen e di un egiziano di 33, Bahaa Abdelgawwad Abdelwanis: sono tutti ritenuti responsabili del delitto di devastazione in concorso per aver danneggiato il Centro Permanenza per i Rimpatri di Bari il 27 aprile scorso.