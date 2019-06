Firenze, Nardella (Pd): pronti ad accogliere migranti Sea Wacht

Condividi

Firenze – “Firenze è pronta ad accogliere le persone che in questo momento si trovano sulla SeaWacht 3. Noi sappiamo da che parte stare, dalla parte dell’umanità, contro questo Governo irresponsabile che respinge i disperati e non rimpatria i delinquenti”. Così, su Twitter, il sindaco di Firenze Dario Nardella.

Intanto – scrive la Nazione – a Firenze alcune decine di persone hanno manifestato con un presidio sul ponte Santa Trinita per dimostrare la loro vicinanza alla capitana della Sea Watch e ai 42 migranti che sono a bordo, con lo slogan “siamo con la Sea-Wtach e con la comandante Carola, per la difesa dei diritti umani e delle persone”.







“Sulla stessa barca. Aprite i porti: fateli scendere ORA” e “anche a Firenze scendiamo in piazza per dire ‘Difendiamo le persone, non i confini'”, avevano scritto su facebook gli organizzatori, alcune sigle della sinistra, invitando a portate “coperte termiche, fiaccole, cartelli”.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::