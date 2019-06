Raggi assegna casa popolare a Rom che possiede 27 auto

Condividi

È diventato l’emblema della legalità. Il Movimento 5 Stelle lo ha difeso a spada tratta. La Raggi è scesa in campo personalmente spiegando che quella casa gli spettava di diritto. Lo ha ricevuto persino papa Francesco nella sagrestia della Basilica di San Giovanni in Laterano esprimendogli solidarietà cristiana dopo gli attacchi ricevuti.

Lui, Imer Omerovic, il 40enne rom bosniaco con una moglie e 12 figli sulle spalle, è andato in tv a dire «che ha sempre lavorato, che ha una regolare partita Iva e che vende macchine su internet». Ecco, le macchine. Allo stato attuale Imer ne ha intestate 27. Sì, avete capito bene: ventisette. Due sono arrivate dopo la turbolenta assegnazione dell’alloggio popolare a Casal Bruciato. Si tratta di una Fiat Stilo 1.9 JTD, intestata il 22 maggio, e di una fiammante Bmw Serie 5 530D, intestata il 7 giugno.







La partita Iva della sua ditta individuale è regolare, ancora attiva e collegata al «commercio all’ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri». Peccato però che la sede sociale (e in realtà anche l’indirizzo di residenza) siano a Roma in via Pontina 601. E cosa c’è in quella via? Il nulla. O meglio, fino a qualche anno fa c’era l’ex campo nomadi di Tor de Cenci. Adesso l’area di proprietà del Comune è abbandonata. Ma dove sono le autovetture di Omerovic? Se svolge l’attività che dice di svolgere, il commerciante dovrebbe quantomeno avere un deposito, una lista di veicoli in esenzione fiscale, un registro di carico e scarico, delle fatture di vendita e quindi degli introiti. Tutte cose che non risultano. Anzi, effettuando una visura risulta che non ci sono bilanci depositati in camera di commercio dall’apertura dell’attività.

Ma è normale che a una persona che possiede 27 auto venga assegnata una casa popolare? […]

Domenico Ferrara – Leggi il seguito su Il Giornale