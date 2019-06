Sea Watch forza blocco navale ed entra in acque italiane

Dalle parole ai fatti. Lo aveva annunciato e ora lo sta facendo. Si parla della capitana di Sea Watch 3, Carola Rackete, che ha forzato il blocco navale entrando con Sea Watch 3 in acque italiane, obiettivo far sbarcare i 42 immigrati a bordo a Lampedusa. Un clamoroso atto di guerra della ong, che va allo scontro totale dopo 14 giorni di stallo. Il blocco navale viene forzato proprio mentre la Ue fa sapere di essere pronta a gestire il ricollocamento dei migranti a bordo. In virtù del decreto sicurezza-bis, la nave battente bandiera olandese va incontro al sequestro; la Rackete invece si espone a gravi conseguenze penali.

La possibilità di forzare il blocco navale era stata confermata in precedenza, nei fatti, anche dai legali della ong: “Siamo tutti con lei. A questo punto è nella responsabilità del comandante portare in salvo i naufraghi”. Dunque gli avvocati hanno espresso “profondo sconcerto” per un verdetto bollato come “contraddittorio e problematico dal punto di vista dell’effettività della tutela dei diritti fondamentali e della dignità dell’uomo”. Già martedì, la Rackete, intervistata da Repubblica aveva rivelato come l’idea di entrare nelle acque territoriali italiane fosse all’ordine del giorno.