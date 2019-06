Spaccio a Bologna, 3 arresti. Preso marocchino con 21 kg di hashish

video Etv

Ventuno kg di hashish pronti per lo spaccio nascosti nel bagagliaio e sui sedili posteriori dell’auto. Per questo motivo gli uomini della Squadra mobile il 19 giugno hanno arrestato un cittadino marocchino di 34 anni, pluripregiudicato e irregolare. Bloccato dagli agenti nei pressi di una scuola elementare vicino a via Stalingrado, per lui è scattata anche l’aggravante della detenzione vicino ai luoghi di istruzione. L’uomo è stato così portato in carcere per la convalida dell’arresto.