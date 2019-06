Pd, Gentiloni: ‘contendere alla Lega ruolo di primo partito’

Condividi

“La notizia che il Pd era morto era largamente esagerata. Ma noi non possiamo accontentarci del fatto che il Pd sia in vita e in grado di fare argine. Il fatto è che abbiamo da porci obiettivi più ambiziosi: contendere a Lega il ruolo di essere primo partito italiano. E’ vero ci separano dieci punti da Lega, ma io so che questa competizione è l’architrave del bipolarismo: o stai con Salvini o stai dalla parte del Pd”.

Lo dice Paolo Gentiloni a Marzabotto, all’iniziativa dell’area Martina. adnkronos

L’ex premier e presidente del Partito democratico ha toccato vari temi, anche quello delle prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna, sul quale ha detto: “Possiamo essere fiduciosi”

di Ttv