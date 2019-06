Milano: Fratelli Musulmani manifestano per ricordare Morsi

A Milano manifestano per ricordare Mohamed Morsi, l’ex presidente egiziano morto il 17 giugno scorso, mentre si celebrava il processo a suo carico per omicidio, rapimenti e spionaggio. L’appuntamento é per oggi pomeriggio a piazza Duca d’Aosta. Scorrendo alcune pagine Facebook di associazioni culturali islamiche e moschee appunto del capoluogo lombardo, é possibile recuperare la locandina con il richiamo all’evento.

“In lutto per la uccisione del presidente eletto Mohamed Morsi – si legge sulla locandina – indotto a soffrire fino alla morte”. Il 18 giugno scorso, inoltre, sempre su Facebook sono comparsi post di lutto con l’immagine di Morsi e il cordoglio per la sua scomparsa.