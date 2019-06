Sgarbi contro Formigli: ‘Io sono italiano, non sono affatto europeo’

Scontro tra Vittorio Sgarbi e Corrado Formigli: ‘Io sono italiano, non sono affatto europeo. Non capisco come Formigli possa essere europeo’. Vittorio Sgarbi contro Corrado Formigli: ‘Noi siamo barbari invece l’Europa è civile. Sono costretto a difendere Salvini. La magistratura è il vero cancro di questo Paese’.