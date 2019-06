Ancora sangue a Londra, quarta vittima dopo weekend di violenza

L’accoltellamento di stamattina fa seguito alla morte di due adolescenti, di 18 e 19 anni, uccisi venerdì in zone differenti della capitale britannica. La polizia ha effettuato una serie di arresti in relazione ai due episodi. Sabato pomeriggio è invece stato ucciso a est di Londra un uomo sui 30 anni, anch’egli accoltellato. Scotland Yard ha arrestato due persone.

Dopo l’ondata di violenze, Donald Trump, già protagonista su Twitter di una serie di scambi polemici con Khan, ha definito il sindaco della capitale un “disastro” le cui politiche stanno “distruggendo Londra”. Khan, ha affermato il presidente Usa, dovrebbe essere sostituito con un nuovo sindaco “il prima possibile”. (AdnKronos)

“E ‘straziante. Gli ultimi quattro giorni sono stati terribili“. Il sindaco di Londra Sadiq Khan dice che “la polizia è sotto organico e sta lavorando duramente”, dopo una serie di omicidi coltelli e pistole nella capitale

"It's heartbreaking. The last four days have been awful"

London Mayor Sadiq Khan says "under-resourced and overstretched police are working incredibly hard", after a spate of knife and gun killings in the capital https://t.co/xrGYJr9Tca pic.twitter.com/mHtazZMTKd

— BBC Politics (@BBCPolitics) June 17, 2019