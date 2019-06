La UE triplica l’import di carne dagli Usa

Condividi

La Commissione europea ha dato l’ok a triplicare la quota di carne bovina senza ormoni importata dagli Stati Uniti. L’intesa raggiunta con Washington dovrebbe contribuire a bloccare i dazi minacciati dal presidente Usa, Donald Trump, su una serie di prodotti agroalimentari made in Ue. Ma su queste nuove tariffe, attese per luglio, pesa anche il braccio di ferro tra le due sponde dell’atlantico sul settore areonautico (Airbus contro Boeing).

A ogni modo, Bruxelles porge il ramoscello d’ulivo. E lo fa su un campo che trova forti resistenze in Europa, soprattutto tra i produttori di carne francesi, ma anche nel comparto italiano. Per ovviare alle proteste degli allevatori Ue, la Commissione ha deciso di lasciare invariata la quota di tonnellate importate dall’estero, ossia 45mila per un periodo di sette anni. A oggi, gli Usa detengono il 30% di questa quota, mentre il resto è in mano soprattutto a Australia, Uruguay e Argentina, scrive la Reuters.