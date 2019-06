Migranti, Macron: “sbarchi nei porti piu’ vicini” (Italia)

“Sulle questioni migratorie: rapida presa in carico (delle emergenze, ndr), sbarchi nei punti più vicini, solidarietà europea nella ripartizione (soltanto!, ndr) delle persone che necessitano di protezione“: questi i punti cardine secondo Emmanuel Macron per un efficace approccio europeo alla questione dei migranti. (I clandestini resteranno in Italia. O a Malta, ndr).

“E’ Con questo spirito di responsabilità e umanità che tutti noi dobbiamo rendere perenne”, ha scritto Macron in un tweet inviato nella notte, dopo il vertice dei Paesi del Sud Europa a La Valletta, dove il capo dell’Eliseo ha anche avuto un incontro bilaterale con il presidente del Consiglio Conte. (askanews)