Luino: famiglia di 4 persone vive in auto

Sono i genitori assieme alle due figlie, le persone che hanno lanciato un appello a Barbara d’Urso perché li aiuti a uscire dalla situazione della quale sono vittime da più di un anno. In diretta da Luino (Modena), all’esterno dell’auto che è diventata la loro casa, Nicola, Vincenzina e una delle figlie, Domenica, raccontano la loro storia.

Vivevano in una piccola casa nel paese fino a quando un amico propone loro un affare in provincia di Salerno, proposta che tuttavia si rivela solo fumo negli occhi: dopo aver lasciato tutto ed essere andati sul posto, si sono resi conto che non c’era alcun lavoro. Hanno lasciato la casa, di proprietà anch’essa di questo fantomatico amico, e iniziato a dormire in macchina finché hanno raccolto i soldi necessari per tornare a Luino.