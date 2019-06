UE, Moscovici: “procediamo con il lavoro che può portare alla procedura”

“L’Eurogruppo ha ascoltato le proposte della Commissione Ue sull’Italia e sostiene la richiesta di prendere le misure necessarie per rispettare le regole di bilancio”. Lo ha detto il presidente dell’Eurogruppo Mario Centeno. “C’è un chiaro sostegno per la nostra analisi e il nostro approccio, ora continuiamo con il lavoro preparatorio che può portare alla procedura”, ha aggiunto il commissario agli affari economici Pierre Moscovici.

“La procedura è giustificata” nei confronti dell’Italia ma, ha aggiunto Moscovici, “cerchiamo in tutti i modi di evitarla”. Tuttavia “le regole devono essere rispettate”. “Ho presentato i principali punti del pacchetto di primavera per il semestre europeo in particolare per quanto riguarda l’Italia. E ringrazio Centeno per il chiaro sostengo che ha dato all’analisi della Commissione”, ha concluso il commissario agli affari economici al termine della riunione dei ministri delle finanze della zona euro durata oltre 15 ore a Lussemburgo. tgcom24.mediaset.it