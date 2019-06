Milano, Festa Curva Nord: Sala non sa garantire sicurezza e chiede aiuto a Salvini

La festa per i 50 anni della Curva Nord dell’Inter ai Giardini Montanelli si può fare “se garantisce Salvini”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, attraverso un post su Facebook in risposta al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che si è reso disponibile a garantire sulla sicurezza della festa del 30 giugno, prima autorizzata e poi revocata dal Comitato Interassessorile del Comune.

“Prendiamo atto che, relativamente alla festa per i 50 anni della Curva Nord dell’Inter ai Giardini Montanelli, il Ministro Salvini dice ‘garantisco io’ – scrive Sala -. Le nostre perplessità nascevano dalle prescrizioni della Pubblica Sicurezza rispetto alla chiusura parziale e al presidio dei cancelli del parco. In altre parole, fruizione limitata del parco da parte dei cittadini e personale di pubblica sicurezza da dirottare in loco. Se Salvini, attraverso il Ministero, vuol prendersi la gestione diretta dell’evento, diamo la nostra disponibilità a concedere lo spazio”.

www.gazzetta.it