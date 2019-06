Migranti, Salvini: “Sea Watch 3 è una nave pirata”

Se la Sea Watch 3 farà rotta verso l’Italia “sono pronti i nuovi strumenti contenuti nel decreto Sicurezza bis per impedire l’accesso alle nostre acque territoriali”. Lo ha annunciato, Matteo Salvini, sottolineando che l’imbarcazione della Ong tedesca “è una vera e propria nave pirata a cui qualcuno consente di violare ripetutamente la legge“. La nave ha prelevatoo 52 clandestini al largo della Libia: “Siamo in attesa di un porto sicuro”, si legge in un tweet.

Il vicepremier ha evidenziato che l’imbarcazione “è intervenuta in zona Sar libica, anticipando la guardia costiera di Tripoli pronta ad intervenire e già in zona”. Per questo motivo, “se farà rotta verso l’Italia, metterebbe a rischio l’incolumità delle persone a bordo, sottoponendole a un viaggio più lungo e disobbedendo alle indicazioni di chi coordina le operazioni di soccorso“.