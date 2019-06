Gay pride, maglietta choc sulla Polizia. E la Cirinnà (Pd) se la ride

La foto sta facendo discutere i social (e non solo). Sono molti i poliziotti e gli agenti delle forze dell’ordine che trovano fuori luogo quello scatto finito online. Nell’immagine una sorridente Monica Cirinnà posa al fianco di Cathy La Torre, ex consigliere comunale di Bologna e attivista Lgbt. Niente di strano, se non fosse che l’avvocato indossa una maglieta blu che ricalca i colori e il font della Polizia con la scritta “frociaria di Stato”. Dietro, un messaggio per Salvini: “Mettiti questa Matteo”.

Il momento è stato immortalato durante il Gay Pride di Roma e ha provocato l’ira del Sap, Sindacato autonomo di polizia. “Abbiamo scritto una lettera a Gabrielli – attacca il sindacato – Le libertà sono sacrosante e vanno riconosciute e difese sempre. Ma non esiste alcuna libertà in nome della quale, si possa essere legittimati ad offendere e irridere una Istituzione dello Stato “.