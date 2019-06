Csm, Zingaretti: Lotti mi ha assicurato che non ha commesso irregolarità

Zingaretti sul caso Csm: Lotti mi ha assicurato che non ha commesso irregolarità. “Luca (Lotti, ndr) mi ha assicurato che non ha commesso alcun atto di illegalità, Aspettiamo che esca la verità. I giudici indaghino, da noi avranno solo supporto e sostegno”. Così a Bologna il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, riferendosi alla vicenda del Csm. Intervistato da Claudio Tito a Bologna per ‘Repubblica delle Idee’, il leader dei dem ha pure sostenuto l’idea di una riforma del Consiglio superiore della magistratura: “Il presidente Mattarella ha dato un indirizzo importante. E credo che sosterremo l’idea di una riforma del Csm”.

Di Cristina Pantaleoni