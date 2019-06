Grecia, ultimata moschea di Atene: costata 967mila euro

Ad Atene sono stati ultimati i lavori di costruzione della prima moschea cittadina, iniziati tre anni fa per iniziativa del governo di sinistra di Alexis Tsipras. Finora, le uniche strutture religiose per maomettani in tutta la Grecia erano state quelle ubicate nei territori al confine con la Turchia.

Dopo circa 180 anni dalla liberazione del Paese dal giogo ottomano, un luogo di culto islamico torna quindi a caratterizzare il panorama della capitale ellenica, nonostante la forte opposizione manifestata nei confronti dell’iniziativa dell’esecutivo da parte dei movimenti nazionalisti e degli esponenti conservatori della Chiesa ortodossa.