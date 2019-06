Dittatura finanziaria: così la Germania ha privatizzato la Grecia

Condividi

Stathis Panagulis è il fratello di Alexandros Panagulis, poeta e rivoluzionario greco che partecipò alla lotta armata contro il regime dei colonnelli. A lui si deve il tentativo di delitto del dittatore Geōrgios Papadopoulos nel 1968, a seguito del quale venne torturato e imprigionato in condizioni tali da suscitare una mobilitazione internazionale contro la violazione dei diritti umani e per la sua liberazione. Finita la dittatura, tornò dall’Italia dove trascorse un periodo in esilio, durante il quale conobbe Oriana Fallaci con cui ebbe una relazione, e venne eletto deputato. Morì nel 1976, appena due anni dopo la caduta del regime, in un misterioso incidente stradale. In quel periodo, stava indagando sui rapporti oscuri tra il nuovo governo democratico e i militari dell’epoca dei colonnelli.