Così assaltavano le ville, sgominata banda di albanesi

Una banda di albanesi specializzata in furti in appartamenti e negozi è stata sgominata in un’operazione congiunta dagli agenti della Squadra mobile di Benevento e dai carabinieri della compagnia di Cerreto Sannita. Uno dei quattro è stato arrestato, mentre ad altri due componenti della banda, già detenuti, l’ordinanza di custodia è stata notificata in carcere. Un quarto componente della banda è stato sottoposto all’obbligo di dimora su disposizione del gip del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura di Fermo che ha coordinato le indagini.

Nel filmato la rapina compiuta il 28 febbraio 2018 ad Amorosi (Benevento), nell’abitazione di un medico. I primi tre indagati erano stati arrestati anche per una seconda rapina in abitazione, compiuta a Traversetolo (Parma) il 2 giugno 2018, ai danni di una giovane donna. Nel corso della rapina erano stati portati via oltre 20 mila euro e gioielli. Per questo le indagini hanno avuto la collaborazione della Mobile di Parma.